Die Geschichte von der „Dampfmacherin“

Birkenau.Der Bau der Weschnitztalbahn jährte sich am 1. Juli zum 125. Mal. Die Vor- und Baugeschichte ist durch schriftliche Zeugnisse und durch Fotografien gut dokumentiert. Zum Bau dieser Nebenbahnstrecke warb man vor allem italienische Bahnbauarbeiter an, die insbesondere im Tunnelbau über ausreichende Erfahrung verfügten. Alleine für Birkenau sind in den Meldeunterunterlagen von vor dem Jahr 1895 über 100 Menschen italienischer Abstammung verzeichnet.

Diese fleißigen Menschen veränderten das bisherige gewohnte Leben und das Alltagsbild. Sie wohnten in Baracken oder auch in privaten Unterkünften. Authentisches Leben oder Geschehnisse persönlicher Art sind jedoch kaum überliefert oder sind durch Zeitablauf in Vergessenheit geraten. Eine Ausnahme ist die Geschichte der „Dampfmacherin“, die an diese Bahnbauarbeiter Bier verkaufte.

Ein Foto und seine Geschichte

Doch von Anfang an. Kaum jemand kennt sich mit der Geschichte des Birkenauer Tals so gut aus wie Hermann Wunsch, der zeitlebens jede erreichbare Information über das Tal sammelt und archiviert. Er besitzt ein Foto, auf dem ein Dutzend Bahnbauarbeiter auf der gerade gesprengten unfertigen Trasse vor einem Tunnelportal an der späteren Haltestelle „Weinheim-Thal“ zu sehen sind. Und mitten unter ihnen steht am linken Bildrand eine Frau, die eine Flasche in ihrer Hand hält. Seltsam, was macht die Frau da?

Es ist die „Dampfmacherin“, wie Hermann Wunsch seine Großmutter, Charlotte Wunsch geborene Vehmann, Jahrgang 1861, mit Respekt bezeichnet. „Dampfmacherin“ deshalb, weil sie, was die Familie anging, die Richtung vorgab und sich um alle Belange kümmerte, erklärt er.

Sie und ihr Ehemann Reinhard hatten „ein Wohnhaus mit gewölbtem Keller und Hofraum, im Hintergässer Viertel, im Weschnitztal gelegen“ ausgangs des Birkenauer Tals zwei Jahre nach ihrer Eheschließung im Jahr 1885 für 2000 Mark erworben. Er verdiente sein Geld als Schreiner, ab dem Jahr 1890 bei der Firma P. Vogler und Cie., Fabrik feiner Sitzmöbel, die bis nach dem Ersten Weltkrieg ihre Werkstätte in der Unteren Fuchs‘schen Mühle hatte. Dort arbeitete er 40 Jahre lang und kellnerte zusätzlich an Sonntagen als Aushilfskellner in der „Fuchs‘schen Mühle“. Auf dem Haus waren Belastungen, die das Ehepaar gedachte, schnellstmöglich abzutragen. Gesagt, getan.

Charlotte Wunsch lief fast jeden Tag, an dem ab dem Jahr 1893 beim Bahnbau gewerkelt wurde, zu einer heute nicht mehr bekannten Weinheimer Gaststätte und kaufte einige Flaschen Bier, die sie dann an die Bahnbauarbeiter mit einem Aufschlag verkaufte. Und eben genau diesen Moment zeigt dieses Foto.

Mit diesem bescheidenen Verdienst trug Charlotte Wunsch ihren Teil zum Lebensunterhalt bei. Zeitweise nächtigen auch an dem Bahnbau Beschäftigte im Obergeschoss des Hauses. Eine kleine, aber liebenswerte Episode, die auch zur Geschichte des Baus der Weschnitztalbahn gehört. Sie berichtet vom mühevollen Leben des Menschen ausgangs des 19. Jahrhunderts, das um ein Haar in Vergessenheit geraten wäre. /ü

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.07.2020