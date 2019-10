„Die Grenzen im Kopf überwinden“

Bergstraße.Psychische Erkrankungen belegen Platz drei der häufigsten Gründe für Krankschreibungen und Fehltage. Vor wenigen Tagen – am 10. Oktober, dem internationalen Tag der seelischen Gesundheit – wurde daher wieder weltweit auf dieses Thema und entsprechende Hilfs- sowie Präventionsangebote hingewiesen. In der Region starten morgen (Donnerstag) die „Tage der seelischen Gesundheit im Kreis Bergstraße“ – eine Veranstaltungsreihe die bis zum 10. November dauert.

Vielfältige Angebote und Ansätze

Organisiert wird sie vom Netzwerk „Arbeitskreis Gemeindenahe Psychiatrie“. Mitglieder sind neben den Sozialen Diensten und dem Sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises das Psychosoziale Zentrum des Diakonischen Werks Bergstraße, der Helseekon-Klub Heppenheim, der Psychosoziale Hilfsverein und das Gemeindepsychiatrische Zentrum Bergstraße-Ried des Caritasverbandes Darmstadt. Auch die Vitos Klinik Heppenheim sowie die Vitos Tageskliniken in Bensheim und Lampertheim und die evangelische Klinikseelsorge an der Vitosklinik Heppenheim sind Teil des Arbeitskreises.

In diesem Jahr ist erneut die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz Schirmherrin. Stolz, Gesundheitsdezernentin des Kreises, stellte das Programm der „Tage der seelischen Gesundheit“ gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des Arbeitskreises vor. „Die Veranstaltungsreihe ist unglaublich wertvoll, da hier viele unterschiedliche Angebote und Ansätze für Betroffene und deren Angehörige vorgestellt werden“, betonte die Politikerin dabei.

Krise als Herausforderung sehen

Mit dem diesjährigen Motto „Grenzen entstehen im Kopf – Krise als Herausforderung annehmen“, wollen die Veranstalter darauf aufmerksam machen, dass eine Krise auch immer die Chance bietet, gestärkt aus ihr hervorzugehen. „Wenn man über das Thema psychische Probleme spricht, passiert es häufig, dass man sich auf die negativen Aspekte fokussiert. Uns war es wichtig, genau davon abzurücken. Es besteht die Möglichkeit, gestärkt aus Krisen hervorzugehen“ erklärte Angela Abel, die Geschäftsführerin des Psychosozialen Hilfsvereins.

Ein Highlight bildet bereits die Auftaktveranstaltung „Grenzen entstehen im Kopf“ mit dem Coach und Motivationstrainer Rüdiger Böhm morgen (Donnerstag). Sein Vortrag beschäftigt sich unter anderem damit, wie Menschen Grenzen im Kopf überwinden und eigene Ressourcen für den Umgang mit psychischen Krisen aktivieren können.

Blick über den Tellerrand

Dabei bietet Böhm den Teilnehmenden einen „Blick über den Tellerrand“, denn der in Grasellenbach-Wahlen aufgewachsene Motivationstrainer und Coach sitzt seit einer Kollision mit einem Lkw im April 1997 im Rollstuhl. Viele Menschen würden nach so einem Schicksalsschlag resignieren, aber Rüdiger Böhm ist ein Kämpfer, der sich voller Ehrgeiz und Tatendrang zurück ins Leben gearbeitet hat. In seinem Vortrag informiert er, wie wir mutig und positiv aus allem das Beste machen können. Er zeigt, wie man Selbstmotivation und das Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten entdecken und für eine positive Grundhaltung sich selbst gegenüber nutzen kann.

Die Auftaktveranstaltung morgen, 19 Uhr, im Kurfürstensaal des Amtshofs in Heppenheim ist kostenlos. Der Arbeitskreis Gemeindenahe Psychiatrie freut sich über Anmeldungen (telefonisch unter der Nummer 06252 / 155814 oder per E-Mail an: kirstin.hoerberg@kreis-bergstrasse.de).

Interessierte haben nach dem Vortrag die Möglichkeit, während eines Empfangs über das Thema weiter ins Gespräch zu kommen. red

