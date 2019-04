Die Jugend sammelt wieder

Bergstraße.In den nächsten Tagen werden wieder zahlreiche junge Menschen im Kreis Bergstraße mit Sammelbüchsen und Spendenlisten von Haus zu Haus gehen. Seit Freitag und noch bis zum Montag, 15. April, läuft die Jugendsammelwoche. Mitglieder von Jugendverbänden sind unter dem Motto „Dabei sein ist alles“ unterwegs, um Spenden für ihre Arbeit zu erbitten. Mitarbeiter des Jugendamtes des Kreises Bergstraße und des Hessischen Jugendringes organisieren die Aktion gemeinsam mit Vertretern der Städte und Gemeinden.

Während der Jugendsammelwoche, die es in diesem Jahr in Hessen seit 70 Jahren gibt, sammeln über 10 000 Kinder und Jugendliche Spenden, die zur Hälfte an die Gruppen der sammelnden Vereine und Organisationen gehen. Von den restlichen 50 Prozent fließen 30 Prozent in die Arbeit des Hessischen Jugendringes und 20 Prozent gehen an die Jugendämter für die Jugendarbeit vor Ort. Die letzten Jahre war der Kreis Bergstraße immer unter den Top drei der besten Sammelergebnisse.

Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße, Landrat Christian Engelhardt und der Erste Vorsitzende des Kreisjugendringes Bergstraße, Bruno Ehret, rufen alle Bergsträßer dazu auf, sich auch dieses Mal an der Sammelwoche zu beteiligen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.04.2019