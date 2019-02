Die Kommune als Integrationsmaschine

Bergstraße.Städte sind schon immer die wahren Schmelztiegel der Gesellschaft. Dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, haben viele Kommunen bereits erkannt, bevor Migration per Gesetz geregelt wurde. Und das nicht nur, weil Integration in den Städten und Gemeinden passieren muss, sondern auch, weil ihr Scheitern vor Ort besonders spürbar ist.

Die Stadt als „Integrationsmaschine“ mit kollektivem Werkstattcharakter: Politikwissenschaftlerin Sybille Münch erkennt in einer sich zunehmend differenzierenden Gesellschaft in Stadtteilen und Wohnquartieren eine prominente Herausforderung für eine zeitgemäße und zukunftsgerichtete Stadtentwicklung. Im zweiten Teil einer Veranstaltungsreihe zur Baukultur im öffentlichen Raum widmete sie sich am Donnerstag dem Thema „Stadt und sozialer Zusammenhalt“. Auf Einladung der Kulturstiftung für die Bergstraße gab die Professorin der Leuphana-Universität Lüneburg tiefe Einblicke in aktuelle Forschungsergebnisse. Bürgermeister Holger Habich begrüßte gut 60 Gäste im „Bunten Löwen“.

Das neue Jahrtausend sei nicht nur das Zeitalter der Städte, sondern auch der Migration, so Münch. Ohne Zuwanderung sei das Wachstum der Städte in dieser Qualität nicht denkbar gewesen. Die Feststellung, dass der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung wächst, sei in den Köpfen längst angekommen, so Münch. Die Prognose, dass die Gesellschaft weniger, älter und bunter wird, habe den Weg ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gefunden.

Weil der Arbeitsmarkt als integratives Element an Gewicht verliere, spiele Nachbarschaft und Wohnumfeld – der Sozialraum – eine immer größere Rolle für die Integration von Zuwanderern: „Insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund finden Lebensgestaltung und Sozialisation vor allem in der Nachbarschaft statt“, so die Expertin. „Das Problem dabei ist, dass die sozialräumliche Segregation durch die Ballung in Quartiere mit niedrigen Mieten zu einer Art Ghettobildung führt, was wiederum als Zeichen der Destabilisierung eines Stadtteils gedeutet wird.“ Doch die Annahme, jeder Stadtteil mit hohem Zuwandereranteil sei sozial instabil, erweise sich bei genauerer Betrachtung als grobe Vereinfachung, so die Wissenschaftlerin in Zwingenberg.

Ausgrenzung vermeiden

Sie sagt: Erfolgreiche Integration und räumliches Nebeneinander schließen sich nicht zwangsläufig aus. In vielen Forschungen sei sogar von einer sozialen Stabilisierung benachteiligter Quartiere durch Bewohner mit Migrationshintergrund und ihrer vergleichsweise stabilen Familien- und Netzwerkstrukturen die Rede. Eine ethnische „Entmischung“ von Quartieren führe nicht unbedingt zu einem Scheitern von Integration. „Eine durchlässige kulturelle Milieubildung kann daher durchaus positive Wirkungen haben, wenn Verschiedenheit anerkannt und Ausgrenzung vermieden wird“, so Münch.

Das Vermeiden von Segregation sei insofern schwierig, weil sie aktuell durch die Verknappung von Wohnraum und die Gentrifizierung der Städte noch forciert werde. „Eine räumliche Konzentration von Zuwanderern in großstädtischen Quartieren gibt es und wird es auch künftig geben“, so Münch weiter. Es müsse deshalb darum gehen, den negativen Begleiterscheinungen sozialräumlicher Segregation entgegenzuwirken und deren positive Effekte zu verstärken. Der Handlungsbedarf liege eindeutig auf der sozialen und nicht auf einer räumlichen Ebene. Die Rolle der Nachbarschaft sei für die individuelle Teilhabe der Menschen eine entscheidende Größe – ganz gleich, aus welchem ethnischen oder sozialen Umfeld sie stammen. „Super-Diversität ist ein Normalzustand“, meint Münch.

Für die Kommunen bedeute das: Sie brauchen mehr interkulturelle Kompetenzen, um Integration als dauerhaften Prozess in ethnisch bunten Quartieren zu unterstützen. „Das erfordert auch eine zeitgemäße Wohnungswirtschaft, die gemeinsam mit den kommunalen Partnern der Stadtentwicklung Projekte initiiert, die keine diskriminierende, sondern eine integrative Qualität haben müssen“, so die Politikwissenschaftlerin. Integrationsbedarf in einem übergreifenden Sinne hätten alle an diesem Prozess beteiligten Akteure.

Das Forschungsfeld von Sybille Münch befindet sich an der Schnittstelle von Migrations- und Stadtforschung. 2015 wurde sie an das Institut für Politikwissenschaft und das Zentrum für Demokratieforschung in Lüneburg berufen. In ihrer Dissertation setzte sie sich mit dem Thema Integration durch Wohnungspolitik auseinander. Für drei Jahre war sie als wissenschaftliche Referentin der Schader-Stiftung in Darmstadt, wo sie an der TU promovierte.

