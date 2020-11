Die Kreisumlage soll gesenkt werden

Bergstraße.Ein vorweihnachtlicher Geldregen entlastet den Bergsträßer Haushalt und soll nach den Plänen von Finanzdezernent Karsten Krug auch den Städten und Gemeinden im Kreis zugutekommen. Wie der Kämmerer in einer Videokonferenz mitteilte, erhält der Kreis eine Sonderzahlung aus Berlin in Höhe von 9,5 Millionen Euro, mit denen sich der Bund an den Kosten der Unterkunft für bedürftige Personen beteiligt. Bisher hatte der Zuschuss bei 50 Prozent gelegen, werde nun aber auf 75 Prozent erhöht, was ursprünglich erst für das kommende Jahr vorgesehen war. Die 9,5 Millionen Euro beziehen sich auf das laufende Jahr bis November. „Das bedeutet, dass der Geldbeutel des Kreises gut gefüllt ist“, sagte Krug.

Er wolle dies an die Städte und Gemeinden weitergeben, indem der Hebesatz für die Kreisumlage, die die Kommunen überweisen müssen, um 0,5 Prozentpunkte gesenkt wird, sagte Krug. „Gerade in der Corona-Pandemie wollen wir auch die Städte und Gemeinden im Blick behalten“, betonte der Kreisbeigeordnete. Zudem habe das Land Hessen in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass Senkungen der Kreisumlage „wohlwollend“ betrachtet werden.

Weniger Kredite für die Kreisklinik

Zahlen aus dem hessischen Finanzministerium, die bei der Einbringung des Etats Anfang November noch nicht vorlagen, seien zwischenzeitlichen eingetroffen, sagte Krug. Zwar kämen an anderer Stelle Mehrausgaben auf den Kreis zu. So steigt etwa die Umlage, die der Kreis an den Landeswohlfahrtsverband zahlen muss, um 1,5 Millionen Euro. Der Kreis erhalte außerdem weniger Schlüsselzuweisungen vom Land. Andererseits überweisen so die Städte und Gemeinden in absoluten Zahlen größere Umlagen.

Bereits im November hatte Krug eine Nettoneuverschuldung im Haushalt angekündigt, zum einen wegen der Corona-Krise, zum anderen auch, weil sich der Kreis verpflichtet hat, 50 Millionen Euro für die Modernisierung des Kreiskrankenhauses in Heppenheim aufzuwenden, von denen die ersten 10 Millionen Euro nächstes Jahr fließen sollen. Bei der Neuverschuldung bleibe es zwar, sie falle aber geringer aus, erklärte Krug: Statt 12,9 Millionen sollten es fünf Millionen Euro sein. Die zusätzlichen Mittel ermöglichten, dass der Kreis im Jahr 2021 mehr Geld aus der eigenen Kasse für das Krankenhaus bereitstellen kann als ursprünglich angedacht und weniger aus Krediten schöpfen muss.

Unterm Strich werde der Bergsträßer im Jahresergebnis mit einem Überschuss von 2,2 Millionen Euro abschließen – etwas weniger, als bei der Einbringung im November angedacht (5,7 Millionen Euro). Der Kreistag wird in seiner Sitzung am 7. Dezember über den Haushalt mit seinen Änderungen entscheiden.

