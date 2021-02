Die Kröten sind wieder auf ihrem Weg zum Laichgewässer

Bergstraße.Autofahrer aufgepasst – denn auch an der Bergstraße gehen jetzt, da es langsam wärmer wird, wieder zahlreiche Kröten auf Wanderschaft. Silvia Fusch ist zuständig für den Bereich Amphibienschutz des Naturschutzbundes (Nabu) Heppenheim / Nabu Kreisverband Bergstraße und erklärt im Gespräch mit dieser Zeitung, wieso die Tiere losziehen und worauf man in dieser Zeit besonders achten sollte.

Straßen durchqueren die Route

„Die Amphibienwanderung wird ausgelöst durch wärmere Temperaturen ab etwa sechs bis acht Grad und frostfreien Nächten“, berichtet Fusch. „Die Hauptwanderung dauert mehrere Wochen an, die Helfer sind bis Ende Mai oder sogar Mitte Juni im Einsatz.“ Und zwar in Viernheim, Einhausen und dem Jägersburger Wald, genauso wie in Bürstadt, in Albersbach, Heppenheim-Mittershausen, Mitlechtern und Heppenheim-Scheuerberg.

„Die Amphibienschutzzäune unter anderem in Mittershausen an der K 54, in Mitlechtern an der B 460 und in Viernheim (L 3111/Lorscher Weg) sind inzwischen aufgestellt. In Albersbach und Scheuerberg sowie in Bürstadt ist es leider nicht möglich, Schutzzäune zu errichten“, berichtet die Expertin.

Los gehe die Wanderung der Tiere in der Dämmerung und nachts, besonders gerne bei Regen beziehungsweise regennasser Fahrbahn. „Die Helfer sind dann jeden Tag unterwegs an den Schutzzäunen und Fangeimern – früh am Morgen und spät am Abend.“

Die Amphibien, besonders die Erdkröten, wandern zunächst mit dem Ziel, ihr Laichgewässer zu erreichen. Jedes Tier versuche, sein eigenes „Geburtsgewässer“ zu erreichen. „Der Weg zu ihrem Laichgewässer ist in ihrem Gehirn wie ein Kompass festgelegt“, so Fusch. „Der Mensch hat aber nun häufig Straßen quer durch ihre festgelegte Route gebaut. Diese Straßen sind nicht im Kompass enthalten. Leider endet daher die Reise oft mit dem Tod durch Überfahren oder Barotrauma“ (eine Druckverletzung). Deswegen sei der Mensch wieder gefragt, Schutzmaßnahmen und Rettungsaktionen vorzusehen.“

Dazu kommt, dass in dieser Zeit und an betroffenen Stellen langsam fahren geboten ist, und zwar 30 Kilometer pro Stunde. Fusch erklärt, wieso: „Sehr viele Menschen wissen nicht, dass die Amphibien auch sterben, wenn man mit mehr als Tempo 30 über sie hinweg gleitet. Denn dann verändern sich die Druckverhältnisse unter dem Auto. Das kann Kröten zum Verhängnis werden – auch dann, wenn ein Auto dicht an ihnen vorbei fährt.“ Die Folge: Die Organe der Tiere platzen und sie sterben sehr qualvoll und langsam, die Zunge hänge heraus, wie Fusch beschreibt. „Deswegen bitten wir alle Fahrzeugführer darum, Rücksicht zu nehmen, wenn die Helfer mit Warnweste an den Strecken unterwegs sind.“

Krötentaxis sind immer gesucht

Damit die Tiere unbeschadet über die Straße kommen, sucht der Naturschutzbund weiterhin helfende Hände: „Gerade für die Einsatzorte Mittershausen und Scheuerberg suchen wir noch Interessierte aus dem jeweiligen Ort oder den nahe gelegenen Orten, die uns unterstützen möchten“, ruft Fusch auf.

Oftmals melden sich Familien, um bei den Aktionen mit anzupacken. Das sei gut gemeint und sicher auch sinnvoll für die Kinder, sie möglichst früh mit solchen Themen vertraut zu machen. „Wir suchen allerdings vor allem auch Helfer, die spät Abends dabei sein können – und das ist für Familien mit kleinen Kindern schwierig.“

