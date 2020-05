Die Lufthansa richtig retten

In den nächsten Tagen wird sich zeigen, in welcher Form die öffentliche Hand die Lufthansa vor dem Absturz bewahren wird. Die Rettung ist per se sinnvoll. Denn die Fluglinie war vor Corona profitabel und solide mit einem gut funktionierenden Geschäftsmodell. Der Niedergang ist also alleine den wirtschaftlichen Corona-Folgen zuzuschreiben. Der Staat soll sich als Aktionär beteiligen, ist eine Idee. Aber keine gute. Denn Politiker glänzen schon jetzt, ohne Staatseinstieg, mit Vorschlägen, die alles mögliche fordern. Von Regionalpolitik über Arbeitsplatzerhalt bis Klimaschutz wäre das bei der Lufthansa weites Feld. Über notwendige schmerzhafte wirtschaftliche Maßnahmen, die kommen werden müssen, traut sich keiner der Politiker zu reden.

Und so wären staatliche Kredite schon eine bessere Idee. Sie verschaffen dem Management Zeit zur Sanierung und beschränken die staatliche Einflussnahme. Und falls es doch zu einer staatlichen Beteiligung kommt, sollte diese schnellstmöglich wieder beendet werden. Und zwar mit einer festen Regel. Schon heute könnte festgelegt werden, dass die Aktien in zwei Jahren etwa wieder verkauft werden. In der Finanzkrise 2008/2009 ist der Staat bei der Commerzbank eingestiegen und heute noch beteiligt. Ein Ausstieg ist nicht in Sicht. Dieser Fehler sollte bei der Lufthansa kein zweites Mal gemacht werden.