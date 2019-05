Die Mutter bricht ihr Schweigen

Darmstadt/Mörlenbach.Die Mutter der zwei getöteten Kinder hat ihr Schweigen gebrochen. Sie, die laut Anklage gemeinsam mit ihrem Ehemann gemeinschaftlich und heimtückisch ihren Sohn (13) und ihre Tochter (10) in der Nacht zum 31. August im gemeinsamen Haus in Mörlenbach-Bettenbach ermordet haben soll, hat am fünften Verhandlungstag eine Erklärung verlesen.

Die Frau, die wie ihr Mann von Beruf Ärztin ist,

...