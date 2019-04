Die Reblaus wird zum Dauerproblem

Bergstraße.Die gefürchtete Reblaus, die vor 150 Jahren ganze Winzerexistenzen in den Ruin trieb, ist in den deutschen Weinbau zurückgekehrt. An der Hessischen Bergstraße wurden im August 2005 die ersten Exemplare gesichtet. Heute scheint es so gut wie sicher: Sie ist gekommen, um zu bleiben. „Wir werden mit der Reblaus leben müssen“, so Prof. Joachim Schmid vom Institut für Rebenzüchtung an der

...