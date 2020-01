„Die Regierung Australiens muss aus ihren Fehlern lernen“

Bergstraße/Sydney.Ein dichter gelblicher Nebel hängt über Sydney. Es riecht verbrannt und viele Menschen laufen mit Mundschutz durch die Straßen. Die Kacheln von Michael Riekes Terrasse in Sydney sind mit einer puderigen Aschestaubschicht überzogen. Vor 14 Jahren hat er (BILD: privat) Weiterstadt hinter sich gelassen und lebt seitdem in Sydney. Im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet er über die verheeren Brände, die in Australien wüten.

Viele Menschen packen mit an

„Auch in den Städten bekommen wir einiges von den Bränden im Land mit“, erzählt Rieke am Telefon. „Und das ist auch wichtig. Denn so wird noch einmal mehr deutlich, dass die Buschfeuer Auswirkungen auf die ganze Umwelt haben.“ Manchmal könne man in Sydney noch durchatmen, wenn durch den Wetterwechsel eine frische Brise durch die Stadt weht. „Im Landesinnern, in der Hauptstadt Canberra, sieht es da schon anders aus.“ Aber auch in Sydney waren verschiedene Straßen abgesperrt, die Autobahn von Sydney in Richtung der Hauptstadt zum Beispiel. Denn sie führt durch bewaldetes Gebiet. „Gerade auch die starke Verbreitung durch die Medien ist wichtig. So haben sich viele zusammengeschlossen, die beispielsweise Menschen helfen, die ihre Wohnungen verloren haben. Die Solidarität ist groß und es gibt zahlreiche Spendenaktionen“, berichtet Riekes. Allerdings werden gerade dadurch auch viele Stimmen laut: „Die Menschen sind empört darüber, dass solche Spenden überhaupt nötig sind. Denn eigentlich müssten Steuergelder dafür verwendet werden, um zu helfen.“

Vor einer Woche, am Freitag, 10. Januar, haben außerdem viele Menschen protestiert und sich dafür stark gemacht, nachhaltig und umweltbewusst zu handeln – ein Appell an die Regierung, eine andere Richtung einzuschlagen, so Rieke. Denn viele Menschen sehen auch den Klimawandel als eine Ursache für die gewaltigen Ausmaße. „Natürlich kennen wir hier Dürren und Hitzeperioden. So wie jetzt war es allerdings noch nie.“ Seit vielen Wochen und Monaten brennt es in Australien. „Im Winter hat es zwar auch geregnet, allerdings hat das nicht ausgereicht.“ Außerdem ist Kohle ein großes Thema, über das aktuell heiß diskutiert wird: „Australien exportiert sehr viel Kohle und erwirtschaftet damit große Gewinne. Viele Menschen fordern, nachhaltig zu denken und vorsichtig damit umzugehen, in andere Ressourcen zu investieren. Allerdings ist das auch eine große Herausforderung – gerade auch, wenn man bedenkt, dass in unserem großen Land nur etwa 25 Millionen Einwohner leben. Außerdem müssen das politische Bewusstsein und der Wille da sein, um auf lange Sicht etwas zu verändern.“

Winde als großes Problem

In den vergangenen Tagen hat es geregnet. Wasser, das dringend benötigt wird, aber natürlich nicht ausreicht. „Durch den Regen haben wir hier gerade sogar nur etwa 20 Grad. Aber selbst wenn es heiß ist: Die Hitze ist nicht das Problem. Das Problem sind die Winde“, so Riekes. Denn so können sich die Buschfeuer rasend schnell ausbreiten.

„Momentan ist es um Sydney etwas ruhiger geworden. Aber im Inland, in Victoria zum Beispiel und auch im Süden des Landes brennt es nach wie vor.“ Wenn man mit dem Flugzeug über das Land fliege, dann werde einem das gesamte Ausmaß erst richtig bewusst: „Hier sind Gelände, etwa so groß wie der Odenwald, komplett ausgebrannt.“

Planung, Sicherheit, Prävention

Viele Menschen machen gerade auch die Politik dafür verantwortlich, dass sich die Situation im Land so zugespitzt hat: „Die Kommunikation lief nicht gut und die Regierung hat viel zu lange gewartet. Gelder hätten früher fließen müssen“, denn die Dürre sei schon seit 2017 in Gang, so Michael Riekes. „Viele freiwillige Feuerwehrleute setzen sich dafür ein, vor allem Leben und Besitz zu retten. Dennoch sind in den großen unbewohnten Gebieten schon über eine Milliarde Tiere in den Bränden ums Leben gekommen.“

„Die Regierung muss aus ihren Fehlern und den dramatischen Folgen für die Zukunft lernen“, betont Riekes. Und dabei spiele die internationale Aufmerksamkeit – auch in den sozialen Medien – eine große Rolle. „So ist Australien unter Druck, sich besser vorzubereiten. Planung, Sicherheit und Prävention. Das sind die Hausaufgaben für Australien, damit so etwas nicht noch einmal passiert.“

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.01.2020