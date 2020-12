Die Ruhe und Zufriedenheit in der Natur

THOMAS NEU.Ein Jahr, das man so schnell nicht vergessen wird, neigt sich dem Ende zu. Hätte man mich im Sommer nach meinem Bild für das Jahr 2020 gefragt, dann wäre sicher ein mit der Corona-Pandemie im Zusammenhang stehendes Motiv von mir ausgewählt worden. Aber jetzt im Dezember bin sicher nicht nur ich allem, was mit Corona in Zusammenhang steht, so überdrüssig wie den Begriffen Brexit oder US-Wahl. Und so fiel meine Wahl auf ein Bild vom Jochimsee in Heppenheim. Frühmorgens bin ich an den See gefahren, um den Sonnenaufgang zu fotografieren, und fand dann zufällig diese Stelle mit dem am Ufer liegenden Boot. Manchmal passt alles perfekt zusammen – und so ist es mein Bild des Jahres, denn es drückt die Ruhe und Zufriedenheit aus, die ich in der Natur spüre. Und das war im Jahr 2020 besonders wichtig zwischen all den Corona-Schlagzeilen und Fototerminen. tn/Bild: Thomas Neu

