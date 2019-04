Die Schlesier setzen auf Völkerverständigung

Wiesbaden/Bergstraße.Bei der jüngsten Landesdelegiertenversammlung der Landesgruppe Hessen der Landsmannschaft Schlesien im Wiesbadener Haus der Heimat war auch die Bergstraße gut vertreten. Neben Georg Stolle als stellvertretendem Landesvorsitzenden der hessischen Schlesier waren auch Johannes Baumgart aus Viernheim, Monika Hauck aus Heppenheim und Winfried Labatzke aus Waldmichelbach vor Ort.

Als Ehrengast konnte Landesvorsitzender Albrecht Kauschat (Limburg) im späteren Verlauf der Versammlung neben der Landesbeauftragten Margarete Ziegler-Raschdorf auch den Europaabgeordneten Michael Gahler, Spitzenkandidat der CDU Südhessen für die Europawahl, begrüßen. Er hatte in seinem Plädoyer für Europa auch einen Blick auf die deutsch-polnischen Beziehungen geworfen und von einer Entwicklung gesprochen, die Hoffnung mache. Stalin habe nicht Recht behalten mit seiner Äußerung, dass „Deutsche und Polen auf ewig Feinde“ seien. Man könne sich in Polen wieder als Deutscher bekennen. Auch ließen sich die Polen in ihrer proeuropäischen Haltung nicht von Kaczynski und seiner nationalpopulistischen Regierungspartei PiS einschüchtern. Besonders beeindruckt zeigte sich Gahler vom Schlesischen Museum in Kattowitz. „Ein ehrliches Museum“, in dem die ganze Geschichte gezeigt werde.

In seinem Bericht aus der Landesgruppe machte Vorsitzender Albrecht Kauschat unter anderem die Bedeutung der Zusammenarbeit mit dem BdV und die Problematik sinkender Mitgliederzahlen deutlich. So seien rund 40 Prozent der BdV-Mitglieder reine Schlesiergruppen, insgesamt stellen die Schlesier aber 60 Prozent der BdV-Mitglieder.

Jüngere Menschen einbinden

Da die Höhe des Landeszuschusses von der Zahl der Mitglieder abhängig sei, sei es wichtig, auch nach Auflösung einer Kreisgruppe dann direkt in der Landesgruppe Mitglied zu bleiben. Wenn sich eine Kreisgruppe auflöse, werde zwar der Status als eingetragener Verein aufgegeben, als Gruppe könne man aber erhalten und im Landesverband aktiv bleiben, so Kauschat.

Aktuell gebe es nur noch fünf Kreisgruppen der Landsmannschaft Schlesien im Landesverband Hessen, zwei Kreisgruppen der Schlesier seien im BdV organisiert. Bedauert wurde vom Vorsitzenden, dass sich Kreisgruppen zum Teil einfach auflösen, ohne dies entsprechend mitzuteilen. Wichtig sei, den Kontakt zu den Kreisgruppen weiter zu entwickeln und auch jüngere Menschen einzubinden, die oft über die Familienforschung Interesse an der früheren Heimat zeigten. „Es ist wichtig, dass der Faden nicht verlorengeht“, so Kauschat.

Klaus Paetz informierte über die Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft Schlesischer Trachtengruppen und verwies auf die „Europeade“, das Europa-Treffen der Trachtengruppen in der Zeit vom 17. bis 21. Juli in Frankenberg.

Ausblick auf die Landeskulturtage

Einen Ausblick auf die diesjährigen Schlesischen Landeskulturtage Hessen – laut Kauschat neben der Landesdelegiertenversammlung die einzige große Landesveranstaltung der Landsmannschaft – gab der stellvertretende Vorsitzende Georg Stolle. Die dreitägige Veranstaltung im Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden-Naurod findet in diesem Jahr vom 7. bis 9. Oktober statt und bietet ein interessantes Programm zur Vermittlung schlesischer Kultur.

Dafür hat Stolle anspruchsvolle Referenten gefunden, die sich historisch und aktuell mit den Themen Religion, Städtebau, Flucht und Vertreibung auseinandersetzen. Auftakt ist am Montag (7. Oktober) mit Andrzej Kaluza vom Deutschen Polen-Institut in Darmstadt. Er wird über „Aktuelles zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Polen“ sprechen.

Das zweite Referat an diesem Tag beschäftigt sich mit dem „Städtebau in Schlesien in sozialistischer Zeit“ und Referent David Wieczorek, Stadtplaner in Offenbach, wird dabei auch auf Oppeln und Liegnitz blicken. Der Abend des ersten Tages ist der Vorstellung der Teilnehmer und den Berichten aus den Kreis- und BdV-Gruppen gewidmet.

Um „Flucht und Vertreibung in der deutschen Erinnerungskultur 1945-2018“ geht es am Dienstag. Professor Dr. Winfrid Halder, Direktor der Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus – Deutsch-osteuropäisches Forum in Düsseldorf wird sich der Thematik unter Berücksichtigung der beiden deutschen Staaten widmen.

Über „Juden in Schlesien“ wird Professor Dr. Arno Herzig aus Hamburg referieren und Professor Dr. Christian Möller aus Heidelberg nimmt sich des 1624 in Breslau geborenen deutschen Lyrikers, Arzt und Theologen Johannes Scheffler, genannt Angelus Silesius (lateinisch für „Schlesischer Engel“), an.

Das Abschussreferat am Mittwoch (9.) hält Professor Volkhard Huth vom Bensheimer Institut für Personengeschichte. Er wird über die deutsch-polnisch-britische Fürstenfamilie Pless-Hochberg in Schlesien sprechen.

Zum Programm der Landeskulturtage gehören außerdem noch der Schlesische Kultur-Abend sowie der Besuch des Hessischen Hauptstadtarchivs in Wiesbaden mit Führung und Arbeit mit Original-Dokumenten zum Thema Schlesien/Vertriebene. js

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.04.2019