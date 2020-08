„Die Schulbusse sind teilweise proppenvoll“

Bergstraße.Mit der Rückkehr in den Schulbetrieb in Hessen nach den Sommerferien hat der Kreis Bergstraße seine Kapazitäten zur Schülerbeförderung per Bus wieder auf Vor-Corona-Niveau hochgefahren. Von einer Überlastung der Busse könne allerdings nicht gesprochen werden, hieß es bei einer Pressekonferenz zum Thema (wir haben berichtet). Rund 40 BA-Leser, die an einer Umfrage auf Instagram teilgenommen

...