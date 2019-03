Die Spargelsaison an der Bergstraße ist eröffnet

Zwingenberg.Gestern wurde der erste Spargel geerntet und heute beginnt der Verkauf auf dem Hof der Familie Wendel in Zwingenberg. Am Wochenende wird auch der Stand am Berliner Ring in Auerbach seinen Betrieb aufnehmen. Weitere Verkaufsstände öffnen im Laufe der nächsten Woche. In Lampertheim startete die Saison bereits vor einer Woche. Sigrid Wendel aus Zwingenberg erklärt: „Wir haben hier viel kräftigere Böden, die nicht so schnell trocknen. Im Ried ist der Boden sandiger und trocknet schneller.“ Das sorge dafür, dass der Spargel meist etwa eine Woche früher geerntet werden kann als an der Bergstraße. Doch „bei den Erdbeeren sind wir mit die Ersten“, sagt Wendel. Die ersten Ernten erwartet sie Mitte April. ahei/Bild: Lotz

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.03.2019