„Die Sparkasse hat nicht den Auftrag, kommunale Haushalte zu sanieren“

Bergstraße.Als künftige Geldquelle für die kommunalen Kassen haben Politiker verschiedener Couleur in den letzten Wochen die Sparkasse Bensheim entdeckt. Die könnte doch einen Teil ihrer Gewinne an die Trägerkommunen Bensheim, Lorsch, Zwingenberg, Lautertal, Lindenfels und Einhausen ausschütten, so die Forderung. In Kürze wird über eine Ausschüttung entschieden. Die wird eher moderat ausfallen, wie

...