Die Sterne zeigen ein turbulentes 2020

Auch wenn einige Menschen Astrologie für Hokuspokus halten, so schwören manche auf das, was die Sterne verraten. Dabei basiert das Gebiet zwar nicht auf wissenschaftlichen Thesen, allerdings auf uralten Erfahrungswerten. „Denn so, wie der Mond Ebbe und Flut bewirkt, haben auch Sonne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto ihre besondere Wirkungsweise auf die Erde“, erklärt Ingrid Morckel. Das beruhe auf dem Ursache-Wirkungs-Prinzip: Die Ursache sei die Konstellation der Gestirne bei der Geburt und die Wirkung das Schicksal. „Schon die Babylonier, die viertausend Jahre vor Christus lebten, befassten sich mit Astrologie. Ihre Blütezeit war zwischen 1450 und 1650 nach Christus,“ so Morckel. ssr