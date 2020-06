Die Stimmung am Aktienmarkt schwankt zwischen Hoffen und Bangen

Bergstraße.Jede gute Nachricht sorgt dieser Tage für Euphorie an der Börse. So feierte vorgestern der Einzelhandelsumsatz in den USA ein fulminantes Comeback. Im April war er noch in Rekordgeschwindigkeit eingebrochen. Anleger sahen das als ein weiteres Signal für einen V-förmigen Verlauf der Krise. Noch eine gute Nachricht: In der vergangenen Woche fielen die US-Arbeitslosenzahlen viel besser aus als befürchtet.

Folgt dem Sturzflug an der Börse nun ein Steilflug? Die große Frage bleibt nach dem Corona-Lockdown, wie schon nach der Finanzkrise 2009, ob die wirtschaftlichen Schäden komplett wieder aufgeholt werden können und in welcher Zeit. Die Börsenspezialisten von CMC Markets vermuten, dass es einigen Branchen gelingen wird, die Delle schnell auszubügeln, anderen nicht.

Die Börsen hätten mit der rasanten Erholung seit den März-Tiefs viele Vorschusslorbeeren verteilt. Und Anleger hatten den Luxus, auf Stützungsmaßnahmen von Regierungen und Zentralbank zu vertrauen. Jetzt aber kommen immer detailliertere Daten über die Beschaffenheit des Aufschwungs ans Licht und die Börsen reagieren mit einer starken Volatilität, heißt es in einem CMC-Report.

Die Stimmung auf dem Börsenparkett bleibt gut, heißt es vom Handelshaus Axi-Trader. Aber die Anleger seien hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung und der Furcht vor einer zweiten Corona-Welle, zwischen Hoffen und Bangen. Extreme Stimmungs- und Kursschwankungen sollten nicht ausgeschlossen werden.

Bei den Aktiendepots der Region zeigen sich ebenfalls keine einheitlichen Entwicklungen. Das Depot Bergstraße, das im vergangenen Aktienranking noch vorneweg zog, weist diesmal mit einem Plus von rund fünf Prozent das schwächste Wachstum auf. Fast doppelt so schnell legte das Depot Rhein-Neckar zu. Und an der Spitze diesmal Rhein-Main. Das Depot stieg um 24 Prozent, jedoch von einer sehr schwachen Basis aus, die Aktien hatten am meisten aufzuholen.

Bis auf das Biotechunternehmen Brain, das vergangene Woche eine Kapitalerhöhung brauchte, und den Darmstädter Merck-Konzern waren im Bergstraßendepot die Werte im Plus. Immerhin profitierte Merck vom Misserfolg der Konkurrenz, bei der ein Blasenkrebsmedikament nicht so wirkte wie gedacht. Das beseitige eine potenzielle Wettbewerbsbedrohung für ein Merck-Medikament, meint David Evans vom Analysehaus Kepler Cheuvreux.

Kräftiges Plus für Sirona und TE

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich mit seinem großen Standort in Bensheim hat zwar ein solides Quartal abgeliefert. Doch seit April gibt es einen Nachfrageeinbruch, so Peter Rothenaicher von der Baader Bank. Die negativen Effekte daraus dürften in den kommenden Quartalen deutlich werden. Die Corona-Krise werde von Jungheinrich als deutlich schlimmer bezeichnet als die Finanzkrise 2008/09. Kräftig aufwärts mit den Aktienkursen ging es bei Dentsply Sirona, dem größten Arbeitgeber an der Bergstraße, und TE Connectivity. TE könnte in nächster Zeit von einer verstärkten Nachfrage nach Elektroautos profitieren, aber auch unter der schwächeren Nachfrage nach Dieseln und Benzinern leiden. Und bei Sirona hofft man darauf, dass Zahnärzte wieder in neue Praxistechnik investieren.

Im Depot Rhein-Neckar legte die BASF-Aktie kräftig zu. Das ist ein gutes Zeichen. Denn mit ihren vielen Kunden in zahlreichen Branchen gilt die BASF als eine Art Frühindikator für die gesamte Wirtschaft. Jetzt muss sich nur noch das Geschäft so entwickeln wie der Aktienkurs. Liebling der Analysten bleibt SAP. Von 20 Experten raten derzeit 18 die Aktie zu kaufen. Und der neue Chef kommt auch gut an. Christian Klein habe sich auf einer Kundenkonferenz sehr fokussiert gezeigt, meint Analyst Michael Briest von der Schweizer Großbank UBA. Kurzfristig könne seine Strategie auf profitableres Wachstum hindeuten. Etwas nach oben ging es auch wieder mit der Aktie von Fuchs Petrolub. Doch die DZ Bank hält die Aktien des Schmierstoffherstellers für zu optimistisch bewertet. Analyst Thorsten Strauß von der NordLB nannte den Ausblick auf das zweite Quartal schockierend. Auch er meint: Das kurzfristige Erholungspotenzial bei den Papieren dürfte inzwischen weitgehend erschöpft sein.

Deutsche Bank überrascht

Aus einem ganz tiefen Tal kommt das Rhein-Main-Depot. Die Lufthansa-Aktie legte nach der beschlossenen Milliardenhilfe des Bundes kräftig zu, ebenfalls im Plus der Flughafenbetreiber Fraport. Überraschung des Monats war aber die Deutsche Bank. Hier scheint sich der Eindruck zu verfestigen, dass der Kurs von Vorstandschef Christian Sewing Früchte trägt.

Gelockerte Corona-Maßnahmen, geringere regulatorische Maßnahmen und verstärkte fiskalische Hilfen reichten nicht für eine positive Einschätzung des Bankensektors, meint Analyst Jason Napier von der UBS. Die Aussichten blieben schwierig. Deutsche Bank gehöre aber noch zu den aussichtsreicheren Werten des Sektors. Das war auch schon lange nicht mehr zu lesen über Deutschlands größte Bank.

