Bergstraße.Um „Industrie 4.0 und die Ursachen des Welthandelskrieges“ geht es bei einer Veranstaltung des Themenkreises von 50 plus aktiv an der Bergstraße am morgigen Samstag, 22. September, 10 bis 12 Uhr, in Bensheim im Seniorentreff (Hauptstraße 53).

„Bisher spielt sich der Welthandelskrieg wie in einer anderen Welt ab“, heißt es in der Einladung. „Fast wöchentlich kommen Nachrichten von neuen amerikanischen Zollerhöhungen und Sanktionsmaßnahmen, und niemand kann voraussagen, welche Folgen sie weltweit, für Europa und Deutschland haben werden. Wird es zu einer großen Wirtschaftskrise kommen, oder ist es Anzeichen einer Umorientierung der Weltwirtschaft ausgehend von China, deren Aufschwung sich nicht mehr aufhalten lässt?“

Politik besser verstehen

Abschließend heißt es in der Ankündigung: „Es geht um die technischen und wissenschaftlichen Grundlagen, um diese Politik besser zu verstehen, und nicht um eine Bewertung der jeweiligen Politiker, Parteien und ihres Auftretens.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.09.2018