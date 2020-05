Die Vielfalt der Heimat mit einer Karte im Netz entdecken

Bergstraße.Dass der Sommerurlaub in diesem Jahr für die meisten Bergsträßer ganz anders ausfällt als geplant, damit hätte noch vor einigen Monaten vermutlich keiner gerechnet. Da die Auszeit am Meer oder in den Bergen in gewohnter Weise coronabedingt vorerst Zukunftsmusik ist, zieht es stattdessen viele Menschen an beliebte Ausflugsziele in der Region. Dass Hessen einiges in Sachen Erholung, Abenteuer

...