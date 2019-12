Die Zahl der Schutzleute in Hessen soll auf 16 000 wachsen

Bergstraße.In Südhessen arbeitet die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sehr strukturiert. So lautete ein Lob des GdP-Landesvorsitzenden Andreas Grün aus Gießen bei der Jahreshauptversammlung des Bergsträßer Kreisverbandes in Viernheim.

Auch wenn momentan schlechte Zeiten herrschten für großartige Forderungen, so habe die GdP dem Innenminister und den Fraktionen die Forderungen für den Haushalt 2020 übermittelt. Dazu gehöre die Erhöhung der Zahl der Polizeibeschäftigten – nicht nur für Sonderorganisationen, sondern auch für den Einzeldienst auf Revieren und Stationen. Dort müsse die Wochenarbeitszeit im Wechseldienst von 41 auf 35 Stunden gesenkt werden. Für den Tagesdienst seien 38,5 Stunden gefordert worden. Es müsse auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden.

Neue Stellen zugesagt

Gefordert worden sei eine Verbesserung der Beförderungsmöglichkeiten und die Erhöhung der Polizeizulage. Die von den Regierungsfraktionen zugesagten 400 Beförderungen im Jahr 2020 und 3000 bis zum Ende der Legislaturperiode deckten sich mit den GdP-Forderungen. Das alles werde den Polizeidienst attraktiver machen, werde spürbare Auswirkungen haben.

Zugesagt seien in den kommenden drei Jahren 750 Stellen für den Polizeidienst, 150 für die Wachpolizei und 150 für die Verwaltung. Dann werde die Zahl der Schutzleute auf 16 000 wachsen. Damit liege Hessen im Ländervergleich wieder vorne. Das alles sei ohne größere Demonstrationen der GdP erreicht worden, wohl aber mit einer verbesserten Kommunikation.

Andreas Grün verwies darauf, dass der Polizeiberuf ein gefahrengeneigter Job sei mit oft gefährlichen Situationen. Die von der Polizei angewendete notwendige Gewalt werde oft als unrechtmäßig angesehen, wie 21 000 Widerstandsanzeigen bezeugten.

Erfolg bei Tarifverhandlungen

Positiv bewertete der Landesvorsitzende das Ergebnis der Tarifverhandlungen. Es gebe eine Gehaltserhöhung von acht Prozent auf eine Laufzeit von 33 Monaten. Das gelte auch für die Beamten, die Pensionäre und die Versorgungsempfänger.

Die erreichten Verbesserungen müssten auf den Dienststellen deutlich gemacht werden, forderte Grün. Im Hinblick auf die Personalratswahlen 2020 meinte er: „Lasst uns alle gemeinsam kämpfen für die von der GdP dominierten Personalräte. Sie sind die Speerspitze für die Durchsetzung unserer Forderungen“. Die Mitglieder dankten ihm mit langanhaltendem Beifall.

Jörg Weitmann, der Vorsitzende der Kreisgruppe Bergstraße der Gewerkschaft der Polizei (GdP), hatte eingangs Mitglieder und Gäste zur Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Bowling-Center“ in Viernheim begrüßt. Die Führungskräfte der Polizei Südhessen hatten sich wegen anderer Termine entschuldigt.

In seiner Bilanz nannte Weitmann die Teilnahme von Kreisgruppenmitgliedern an den Berufsvertretungsstunden. Dort konnten zahlreiche Polizeianwärter für die Mitgliedschaft in der GdP gewonnen werden. Eine Abordnung beteiligte sich an der Demonstration zum Tarifstreit in Wiesbaden, und beim Weltfrauentag engagierten sich die weiblichen Vorstandmitglieder der Gewerkschaft. Weitmann zählte eine Frühjahrs- und Herbstwanderung zu den Aktivitäten, das Fischessen der Polizeipensionäre im Vogelpark Heppenheim, das Monatskegeln der Pensionäre und Rentner in der Gaststätte „Jäger“ in Heppenheim-Erbach und die dortige Jahresversammlung, bei der eine Laienspielgruppe aus Groß-Gerau für Abwechslung gesorgt habe. Bei einer Klausurtagung wurden die Kandidaten und Kandidatinnen für die Personalratswahl 2020 festgelegt.

Treue Mitglieder

Jörg Weitmann bedankte sich bei allen Mitgliedern, die die Gewerkschaft der Polizei unterstützt hätten. Sein besonderer Dank galt Uschi Hess, die sich bei den Senioren engagiert. Er lobte das gute „Betriebsklima“ in der GdP und die harmonische Zusammenarbeit zwischen Personalrat und dem Polizeipräsidenten. Er wünschte sich für die Zukunft, alle gesteckten Ziele bei der Bergsträßer Polizei durchsetzen zu können. Gesucht würden für die Mitarbeit vor allem junge Kollegen.

Mit einem leichten Minus hatte Kassenwartin Sigi Schlicksupp das Rechenwerk abgeschlossen. Die Prüfer Peter Stagner und Norbert Ferdinand hatten an den Zahlen nichts auszusetzen. Jörg Weitmann übergab ihnen als Dankeschön eine Flasche Bergsträßer Wein. Zu neuen Kassenprüfern wurden Thomas Bauer (Lindenfels), Wolfhard Kielmann (Kirschhausen) und Werner Fischer (Lorsch) gewählt.

Im Rahmen der Versammlung wurden auch zwölf langjährige Mitglieder mit Urkunden, Ehrennadeln und einem Weinpräsent von dem Kreisgruppenvorsitzenden und dem Landesvorsitzenden geehrt. Die Beiden bedankten sich für die gezeigte Treue zur GdP.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Christiane Schäfer, Hannelore Alt, Rainer Wildhack, Tom Karpouzos. 40 Jahre Mitglied ist Uschi Hess. Für 50 Jahre GdP wurden geehrt: Albinus Helfert, Klaus Gärtner, Michael Hilsdorf, Werner Fischer, Wolfhard Kielmann. Seit 60 Jahren ist Peter Stagner nicht nur dabei, sondern auch aktiv. Mit 65-jähriger Gewerkschaftszugehörigkeit erhielt Rudolf Bernhardt die Urkunde. Nicht alle Geehrten waren persönlich anwesend. ml

