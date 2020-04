Die Zeit soll reif sein für den Rekord

Die Sonnenuhren in Birkenau sind so unterschiedlich wie ihre Besitzer. Das außergewöhnliche Exemplar auf dem linken Foto ist in der Ringstraße zu finden. Das jüngste Exemplar (mittleres Foto) ist in gewisser Weise ein Älteres: Eine Sonnenuhr von Otto Seile ziert seit Herbst 2019 die Wand des Feuerwehrgerätehauses am Platz La Rochefoucauld. Die älteste Sonnenuhr in Birkenau (rechtes Foto) stammt aus dem Jahr 1773 und aus einem Kloster. Sie steht im Birkenauer Rathaus.

© Sonnenuhrenverein Birkenau