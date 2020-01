Die Zinserträge sinken, das Kundengeschäft floriert

Bergstraße.Die Volksbank Darmstadt-Südhessen bilanziert trotz andauernder Niedrigzinsphase eine relativ stabile Ertragslage und ein anhaltendes Vertrauen der regionalen Wirtschaft. „Das Kundengeschäft läuft weiterhin sehr gut“, sagte Vorstand Michael Mahr am Donnerstag in Lampertheim. Allerdings müsse man sich als klassische Genossenschaftsbank immer mehr auf sinkende Erträge einstellen. Bislang habe man durch strenge Kostendisziplin und eine erfolgreiche Positionierung im Markt mit mehr Kundeneinlagen und Zuwachs im Kreditgeschäft die Belastungen aus dem niedrigen Zinsniveau noch abfedern können.

Unterm Strich kommunizieren Mahr und sein Vorstandskollege Hans-Jürgen Mehl ein gutes Jahresergebnis. Dennoch müsse man sich wie andere Regionalbanken auf geringere Zinsüberschüsse einstellen. Im Geschäftsjahr 2019 schlossen die Südhessen mit einem um 1,3 Millionen Euro reduzierten Überschuss in Höhe von knapp 78,6 Millionen Euro. Ein Trend, der sich laut Mehl in den nächsten Jahren noch verstärken wird. Der Ertragsdruck dürfte daher weiter anhalten.

Früh die Weichen stellen

Es komme immer mehr darauf an, früh strategische Weichenstellungen vorzunehmen, um im engen Wettbewerb mit dem eigenen Geschäftsmodell zu bestehen. Dafür müssen auch die Volksbanken alte Zöpfe abschneiden. So wird das traditionelle Kundenpräsenzgeschäft zunehmend durch digitale Beratungs- und Bankingformen ersetzt. Nicht nur online, sondern auch in den Filialen vor Ort. Vor allem dort, wo wenige Kunden an den Schalter kommen oder die Volksbank eher wenige Kunden weiß.

Zum 1. April werden im Geschäftsgebiet einige Filialen auf Selbstbedienung (SB) umgestellt. Darunter auch die Zweigstellen in Einhausen, Bürstadt und Pfungstadt-Hahn. Eine unpopuläre Entscheidung, bestätigt Michael Mahr bei der Bilanzpressekonferenz. Doch um die Präsenz in Kundennähe zu halten, müsse man solche Wege gehen. „Auch der Geldautomat wurde zunächst argwöhnisch kommentiert. Heute wollte ihn niemand mehr missen.“ Auch Kooperationen mit benachbarten Sparkassen wie bereits Praxis in Viernheim oder Groß-Gerau ermögliche den regionalen Banken, den Service in der Fläche aufrechtzuhalten. Aktuell betreibt die Volksbank in ihrem Geschäftsbereich 42 Filialen und 30 SB-Standorte.

Die rund 450 Mitarbeiter seien für Kunden nach wie vor ansprechbar. Allerdings habe sich gezeigt, dass digitale Services in den vergangenen Jahren immer stärker und intensiver genutzt würden, ergänzte Hans-Jürgen Mehl. „Die Akzeptanz wächst.“ Bereits heute sind etwa zwei Drittel der Kunden ausschließlich online geführt, wickeln Bankgeschäfte ausschließlich am heimischen Computer oder über spezielle Apps ab. Allein 2019 verzeichnete man über 20 Millionen Systemanmeldungen mit mehr als fünf Millionen Transaktionen im Online-Banking. Die Volksbank Darmstadt-Südhessen will diesen Kanal weiter ausbauen. „Für uns ein wichtiger Wettbewerbsfaktor“, so Mahr in Lampertheim.

Angesichts der hartnäckigen Negativzinspolitik der EZB sieht sich die Bank mit einem Betriebsergebnis in Höhe von knapp 39 Millionen Euro durchaus zufrieden. Der Kunde spart fleißig weiter, die Einlagen wuchsen im vergangenen Geschäftsjahr um 3,5 Prozent. Das Wertpapiergeschäft verzeichnet einen Rekordabsatz: 2,3 Milliarden Euro Kundengeld stecken in den 47 000 Depots der Genossenschaftsbank, deren Gesamtwert in den letzten zwölf Monaten insgesamt um 15 Prozent gestiegen ist.

Ein Grund dafür ist sicherlich auch das feine Börsenjahr 2019, in dem der Dax um mehr als ein Viertel zugelegt hatte. Laut Mehl liegt es aber auch daran, dass immer mehr Menschen erkennen, wie sinnvoll eine Streuung von Anlagen ist. Auch Kleinsparer könnten profitieren. Im Gegensatz zu Aktien und Investmentfonds könne der Kunde bei Nullzinsanlagen aber zusehen, wie sein Vermögen durch die Inflation an Wert verliere.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.01.2020