Bergstraße.Vor dem Hintergrund der sich schnell verändernden Arbeitswelt hat die SPD ein neues Sozialstaatkonzept erstellt. Am kommenden Dienstag, 16. Juli, werden Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt das Vorhaben bei der Diskussionsveranstaltung „Die Zukunft des Sozialstaats“ um 19 Uhr im Hotel Felix (Dammstraße 46) in Bensheim vorstellen. „Wir erleben gleichzeitig zu diesen Veränderungen einen gesellschaftlichen Wertewandel“, so Marius Schmidt, Vorsitzender der SPD Bergstraße. Die Erwartungen an die Arbeit, Arbeitszeiten und Weiterbildungsphasen und ihre Vereinbarkeit mit den jeweiligen Lebensentwürfen und aktuellen Lebenslagen würden sich verändern. „Das führt aber auch dazu, dass Menschen Sorge haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren“, erklärt Sven Wingerter, Beauftragter für die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen. red

