Dieb in Auto eingeschlossen

Alsbach-Hähnlein.Auf frischer Tat ertappt wurde ein 17 Jahre alter Jugendlicher, der in der Nacht auf Dienstag gegen 2 Uhr in Alsbach-Hähnlein in einem fremden Auto nach Wertgegenständen suchte. Womit der junge Mann nicht rechnete: Die Türen des unverschlossenen Autos, in das er eingestiegen war, ließen sich von innen nicht mehr öffnen. Zeugen beobachteten das Treiben und alarmierten die Polizei. Eine Streife der Pfungstädter Station öffnete die Fahrzeugtür und nahm den jungen Mann vorläufig fest. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.12.2020