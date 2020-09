Diebe haben es auf Katalysatoren abgesehen

Bergstraße.Seit Angang Juli haben die Diebstähle von Katalysatoren nicht nur an der Bergstraße zugenommen – in ganz Südhessen häufen sich seitdem die Fälle, 50 sind es bislang an der Zahl, wie Sprecherin Katrin Pipping für das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt berichtet.

Insgesamt 14 Fälle seien seitdem an der Bergstraße verzeichnet worden, am 17. August beispielsweise in Lorsch und

...