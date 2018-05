Anzeige

Im Rahmen von „Klasse Kids“ konnten die Grundschüler üben, selbst kleine Texte im Nachrichtenstil zu verfassen. Hier einige Beispiele aus der Klasse 4 a der Melibokusschule in Zwingenberg.

Ein Diebstahl in der Stadt

In Bensheim wurde am Samstagabend einer 41 Jahre alten Frau die Geldbörse gestohlen. Es passierte so: Frau Schmidt wollte shoppen gehen, doch in einem unachtsamen Moment griff der Dieb die Geldbörse. Sie merkte es nicht, weil sie mit Herrn Kraus, dem netten Hausmeister aus ihrem Wohnhaus, über den Müll in der Umwelt geredet hat. Erst am Montagnachmittag fiel ihr der Diebstahl auf, als sie für ihre Nichte Sophie ein Eis bezahlen wollte. Dann ist ihr eingefallen, dass sie in der Nähe einen jungen Mann bemerkt hat, der immer sehr auffällig um sie herum gelaufen ist. Frau Schmidt ist sofort zur nächsten Polizeiwache gefahren, um Anzeige zu erstatten und eine Personenbeschreibung abzugeben. Annalena

Eintauchen in die Star-Wars-Welt

In Bensheim gab es am Samstagnachmittag eine gigantische Star-Wars-Ausstellung. Viele Menschen kamen zu diesem Ereignis. Wer schon immer mal etwas über die Star-Wars-Welt erfahren oder in diese eintauchen wollte, war hier richtig. Als erstes durfte man sich einen eigenen Star-Wars-Charakter erstellen. Auf dem Weg durch die Ausstellung wurde dieser immer stärker und mächtiger. So konnte man die Welt des Universums besser verstehen. Nebenbei sorgten Filmrequisiten wie z.B. R2-D2, Klonrüstungen, Darth-Vader-Kostüm und ein Podracer für Abenteuermomente. Am Ende gab es noch einen großen Star-Wars-Shop. Alle waren der Meinung, dass dieses Event wiederholt werden muss. Jonas