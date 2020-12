Diebstahlversuch endete für Täter in verschlossenem Pkw

Alsbach-Hähnlein.Erfolglos war das scheinbar kriminelle Vorhaben eines 17-Jährigen, als er in der Nacht zum Dienstag (22.12.) in Alsbach-Hähnlein nach Wertgegenständen in einem Wagen in der Kirchstraße suchte. Womit er nicht gerechnet hatte, waren die Türen des Autos, die sich nicht mehr öffnen ließen. Zeugen konnten das Treiben beobachten, reagierten richtig und alarmierten die Polizei.

Ersten Erkenntnisse zufolge, war der junge Mann gegen 2 Uhr in den unverschlossenen Seat eingestiegen und hatte offenbar nach Beute gesucht. Nachdem er seine Suche nach Kleingeld beendet hatte, beabsichtigte er, den grauen Wagen wieder zu verlassen. Weil sich die Türen von innen nicht mehr öffnen ließen, scheiterte der Versuch, auszusteigen, woraufhin die Polizei auf den Plan gerufen wurde. Eine Streife der Polizeistation Pfungstadt öffnete die Fahrzeugtür und nahm den 17-Jährigen vorläufig fest. Wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls musste er die Beamten mit auf die Polizeistation begleiten. Im Anschluss der Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.12.2020