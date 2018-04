Dieseldiebe schlagen dreimal zu

Bergstraße.Dreimal schlugen Dieseldiebe am Wochenende an der Autobahn 67 zu. Wie die Polizei gestern berichtete, waren die Kriminellen zweimal in der Nacht zum Samstag auf den Tank- und Rastanlagen Pfungstadt zu Gange, einmal in südlicher und einmal in nördlicher Fahrtrichtung. Nachdem sie die Tankdeckel von zwei Sattelzugmaschinen aufgebrochen hatten, zapften die Ganoven insgesamt rund 1000 Liter Diesel

...

Sie sehen 59% der insgesamt 687 Zeichen des Artikels