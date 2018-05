Digitales „Nummernziehen“ schafft Klarheit in der Behörde

Anzeige

Vor der Anschaffung dieser Aufrufanlage mussten die Kunden dagegen selbst klären, wer als Nächster vorsprechen konnte. Außerdem konnten die Wartenden aufgrund der räumlichen Unterbringung nicht erkennen, ob bereits ein Kunde bei den Mitarbeitern ist.

Seit der Installierung der Aufrufanlage besteht nunmehr an insgesamt vier Arbeitsplätzen die Möglichkeit, die Wartenden aufzurufen. Der Mitarbeiter kann über dieses System auch erkennen, wie viele Wartende im Wartebereich sind und seine Arbeit entsprechend organisieren.

„Sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter nehmen diese Neuerung sehr positiv an“, wie die stellvertretende Abteilungsleiterin, Maria Helmke, berichtet. Zudem kündigt Helmke an, dass das Ausländer- und Migrationsamt in den kommenden Monaten zusätzlich eine Art Empfang einrichten wird. Dort können dann Unterlagen abgegeben, Formulare ausgehändigt und Termine vereinbart werden. So könnten die Sachbearbeiter Kundengespräche ohne Unterbrechung führen. Die Informationsstelle werde zunächst nur donnerstags besetzt sein. Langfristig sei jedoch geplant, diesen Empfang an allen Publikumstagen (Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag) zu öffnen. red

