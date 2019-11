Diskussion über neue Parteispitze

Bensheim.Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 60plus der SPD im Kreis Bergstraße, Dieter Oehler, lädt zur nächsten Sitzung der Vereinigung ein, die am morgigen Mittwoch, 20. November, um 14.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Klostergasse 5a in Bensheim stattfindet.

Die Tagesordnung umfasst neben Berichten über den Verlauf der Bundeskonferenz in Köln auch eine Aussprache über aktuelle Themen. Dabei stehen die Neuwahl der Parteispitze auf Bundesebene sowie die selbsterstellte Halbzeitbilanz der „GroKo“ im Mittelpunkt.

Der stellvertretende Vorsitzende, Jürgen Kaltwasser, wird außerdem über die Ergebnisse des jüngsten Unterbezirksparteitages der Bergsträßer SPD informieren. Interessierte Gäste sind bei der Sitzung willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.11.2019