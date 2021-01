Diskussion um Hessens Corona-Impfstrategie prallt mit dem Kommunalwahlkampf zusammen

Bergstraße.Der Start der Corona-Schutzimpfungen lief bundesweit nicht ganz so rund, wie es sich wohl alle gewünscht hätten. Irritationen und offene Fragen bei den Bürgern, technische Probleme beim Bemühen um einen Impftermin, sehnsüchtiges Hoffen auf baldige Fortschritte im Kampf gegen die Pandemie – diese Gemengelage führte zu Klagen, von denen in dieser Zeitung sowohl in der redaktionellen

...