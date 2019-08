DNA-Spuren auf der Zündvorrichtung

Darmstadt/Löhrbach.Der dritte Verhandlungstag im Prozess gegen einen 60 Jahre alten Mann aus Löhrbach, der im Verdacht steht, am 22. März dieses Jahres sein Einfamilienhaus in die Luft gesprengt zu haben, brachte am Dienstag vor der 18. Großen Strafkammer des Landgerichts Darmstadt zwei wichtige Erkenntnisse: Nach dem Gutachten der Kriminaltechnik wurde die Explosion vorsätzlich herbeigeführt. Die forensische

...