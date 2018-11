Die Suche nach Wohnraum bleibt schwierig. Auch im Kreis Bergstraße. Flüchtlinge haben noch größere Probleme, eine angemessene Wohnung zu finden. Dörte Miszich soll helfen, die Situation zu verbessern.

Seit Juni ist sie offizielle Kontaktstelle für Eigentümer, die vermieten wollen, und für alle, die bei der Vermittlung einer Wohnung helfen möchten. „Wir stellen den Erstkontakt her und stehen bei allen Fragen unterstützende zur Seite“, so Dörte Miszich, die in der Kreisverwaltung in der Abteilung Flüchtlinge und Aussiedler arbeitet.

Aktuelle Flüchtlingszahlen

Wie der Erste Kreisbeigeordnete Karsten Krug mitteilt, leben aktuell 1353 anerkannte Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften. Gut 1400 weitere befinden sich im laufenden Verfahren und warten noch auf ihren Bescheid. 555 von ihnen haben eine gute Bleibeperspektive, betont Erika Bartonitz. Laut der Abteilungsleiterin Soziales spanne sich die Lage auf dem regionalen Wohnungsmarkt dadurch weiter an. Auch, wenn die Anzahl der Zuweisungen mittlerweile erheblich abgenommen habe. 80 Interessenten für eine Zweizimmer-Wohnung seien keine Seltenheit, so Bartonitz. Flüchtlinge hätten bei diesem Wettbewerb kaum eine Chance.

Für Entlastung sorgen

Dörte Miszich soll für Entlastung sorgen. Denn anerkannte Flüchtlinge fallen bei der Wohnungssuche oftmals durch das Netz, so der Sozialdezernent beim Pressegespräch im Landratsamt. Der Markt allein könne das nicht regeln, auch die öffentliche Hand sei hier gefordert, so Krug weiter. Dörte Miszich will deshalb Angebote prüfen und zwischen Vermietern und potenziellen Mietern vermitteln. Sie sei auch da, um Vorurteile abzubauen und Ängste zu nehmen, sagte die Mitarbeiterin, die konkrete Überzeugungsarbeit leisten will. Neben der Größe der Wohnung müsse natürlich auch der Preis passen.

Wohnraum ist vorhanden

Wohnraum ist im Kreis durchaus vorhanden. Die aktuellsten Zahlen stammen allerdings aus dem Zensus 2011. Demnach stehen etwa drei bis vier Prozent der Wohnungen im Kreis Bergstraße leer, fasst Krug zusammen. An dieser Quote habe sich bis heute wahrscheinlich wenig verändert.

Im Landratsamt denkt man daher darüber nach, das Projekt „Vermiete doch an die Stadt“ auf Kreisebene auszuweiten. Bislang ist dieses Modell in Viernheim, Bensheim und Lampertheim installiert. Mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Während das Konzept in Viernheim schnell gegriffen hat, läuft es in Bensheim eher zäh an.

Bedenken abbauen

Die Idee: Indem die Kommune als Mieter auftritt, sollen Bedenken abgebaut und Leerstände gefüllt werden. Hauptargument ist die Garantie pünktlicher Mietzahlungen. „Das ist ein Problem, weil viele Geflüchtete nicht über ein geregeltes Einkommen verfügen.“ Durch die Kooperation mit dem Kreis könnten Hemmschwellen reduziert werden, hofft Karsten Krug. Ein neuer Flyer soll dabei helfen, das Angebot bekannter zu machen.

Dörte Miszich ist erreichbar unter der Telefonnummer 06252 / 15-5465 oder auch per E-Mail an: doerte.miszich@kreis- bergstrasse.de tr/BILD: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 06.11.2018