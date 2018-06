„Download-Wissen“ reicht nicht aus

Anzeige

Darmstadt/Bergstraße.Josef Kraus (Bild) kommt gerne nach Hessen. Zu dem Bundesland hat er eine besondere Beziehung, seit er 1995 als Schatten-Kultusminister des CDU-Spitzenkandidaten Manfred Kanther in den hessischen Wahlkampf zog. Familie Kraus war seinerzeit auf den Wechsel vom niederbayrischen Ergolding nach Wiesbaden eingestellt, seinem Sohn hatte er für den Fall des Wahlsiegs und des Umzugs in die Landeshauptstadt bereits ein besonders hochwertiges Mountainbike versprochen. „Zwei Prozent haben uns damals gefehlt“, erinnerte sich Kraus bei seiner jüngsten Rückkehr in das Land, in dem er fast einmal Kultusminister geworden wäre.

Aber auch ohne den Ministerjob ist der heute 68-Jährige bundesweit dauerpräsent in der Bildungsdebatte, als Experte und vor allem als Kritiker der deutschen Bildungslandschaft. Und in der hessischen Bildungspolitik mischt der ehemalige Schulleiter eines Gymnasiums und langjährige Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes ebenfalls mit: Kraus ist Mitglied der Enquete-Kommission „Bildung“ des Hessischen Landtags.

Wichtig ist: Neugierig bleiben „Bildung ist mehr als institutionelle Verpflichtung“, sagt Reinhold Stämmler, Geschäftsführer der Arbeitskreise SchuleWirtschaft Südhessen, der demnächst in den Ruhestand geht. Das 40. Jahresgespräch der Organisation nahm er jetzt zum Anlass, zurückzuschauen auf den Start des Netzwerkes für Bildung und berufliche Qualifizierung zum Schuljahr 1977/78. Außerdem wagte er einen Ausblick auf die zukünftigen Herausforderungen, vor der Bildung im digitalen Zeitalter steht. Distanz überwinden Die Intention für die Gründung von SchuleWirtschaft war es, die Distanz zwischen Schul- und Arbeitswelt zu überwinden, um eine effektivere Berufsvorbereitung zu ermöglichen. Nach ersten Schritten mit Betriebserkundungen wurde das Format mehr und mehr mit Leben erfüllt. „Diese Erkundungen bilden das Fundament, auf das immer mehr Bildungsbausteine gesetzt wurden“, so Stämmler. In 40 Jahren absolvierten 31 000 Teilnehmer 1250 Fortbildungen der Arbeitskreise. Inzwischen sind Hochschulen als weiterer Partner mit im Boot, so dass neben allgemeinbildender sowie beruflicher auch die akademische (Aus-)Bildung von dem Projekt abgedeckt wird. Diese Bildungsvernetzungsidee soll dazu beitragen, jedem Einzelnen einen Weg zu Bildung und damit zu beruflicher Perspektive aufzuzeigen, betont Stämmler. Mit diesem Modell habe man in Südhessen Maßstäbe gesetzt, die im gesamten Bundesland anerkannt seien. Bester Mechanismus Bildung, so Stämmler weiter, sei auch bei zunehmender Digitalisierung der Arbeitswelt der beste Mechanismus gegen Arbeitslosigkeit, Isolierung und Nicht-Integration. Grundlage für Bildung seien Pluralismus und Freiheitsverständnis in Staat und Gesellschaft. Thomas Koppe, Leiter der Berufsausbildung beim Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck, unterstrich in seinem Impulsreferat „Bildung und Neugier – Unsere Chancen“ die Bedeutung der Neugier als Basis für Innovation. Wichtig sei es, Mitarbeitern Frei- und Spielraum zu geben für die Entwicklung von Ideen und deren Umsetzung und Ausgestaltung. Inspirieren und motivieren Ein inspirierendes und motivierendes Arbeitsumfeld begünstige Neugier, interdisziplinäres Denken müsse unterstützt, verschiedene Lernformen von analog bis digital eingesetzt werden. Stresstoleranz solle gefördert und gleichzeitig eine kognitive Fehlerkultur – beides im Sinne einer Fehlerakzeptanz – umgesetzt werden. Zudem müsse Bildung gemeinschaftlich betrieben und Wissen transferiert werden. Im Rahmen der Jahresgespräche präsentierten Schüler und Lehrer der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule Mörfelden-Walldorf ihr Lern-Projekt „InSeL“ („Individualisierung und Selbstgesteuertes Lernen in der Oberstufe“). Für das Konzept wurde die Schule im März mit dem ersten Preis beim Innovationswettbewerb des Unternehmerverbandes Südhessen ausgezeichnet. In Darmstadt stellte die Delegation aus Mörfelden-Walldorf die wesentlichen Punkte des Programms vor. Eigenständiges Lernen Projekt „InSeL“ will Schüler unter begleitender fachlicher Beratung der Lehrer zum eigenständigen Lernen führen. Inhaltliche Aspekte wie auch das Thema Zeitmanagement werden dabei tangiert. Lernprozess und Schulalltag sollen von den Schülern in Eigenverantwortung weitgehend selbst organisiert werden. Nach dem Ausscheiden von Reinhold Stämmler aus der Geschäftsführung der Arbeitskreise wird SchuleWirtschaft ab dem nächsten Schuljahr unter der Leitung von Anke Blitz in Zusammenarbeit mit Karin Lehmann fortgeführt. eh

Qualität statt Quote

Auf Einladung des Arbeitskreises SchuleWirtschaft Südhessen warf Kraus im Rahmen des jährlichen Jahresgesprächs im Haus der Wirtschaft in Darmstadt unter dem Titel „Qualität statt Quote – Welche Bildung brauchen wir?“ einen kritischen Blick auf den Stand der (Bildungs-)Dinge an deutschen Schulen.