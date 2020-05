Draisinen-Start am 1. Juni ist ungewiss

Bergstraße. Eine Zäsur für die Überwaldbahn. So bezeichnet Geschäftsführer Holger Kahl die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Solardraisine. Hier war schon Ende März klar, dass die Saison nicht wie üblich am 1. April starten kann.

Stattdessen hatten die Verantwortlichen frühestens den 1. Juni ins Auge gefasst. Ob das eingehalten werden kann, weiß auch heute noch niemand so genau. Letztendlich entscheidet das die Bundesregierung.

Diese Verschiebung hat natürlich finanzielle Auswirkungen. „Denn die meisten unserer Kosten entstehen unabhängig von der Auslastung der Draisinen“, erklärt Kahl. Als Beispiele zählt er den Erhalt der Strecke, der Brücken- und Tunnelbauwerke, Sicherheitsgutachten und die Draisinen-Instandhaltung, Büroarbeiten oder Mieten auf.

Auch Wertgutschein ist möglich

„So weit möglich, realisieren wir derzeit Einsparungen. Leider entsteht aber auch durch Stornierungen und Kundenanfragen Aufwand, der bearbeitet werden muss“, sagt er weiter. Wer im April oder Mai mit der Draisine fahren wollte, kann sein Geld zurückerhalten. „Dennoch unterstützt uns ungefähr die Hälfte unserer Gäste damit, dass sie sich einen Wertgutschein ausstellen lassen.“

Derzeit feilen die Mitarbeiter weiter an einem Corona-Sicherheitskonzept - in der Hoffnung, dass die Saison bald starten kann. Kahl könnte sich vorstellen, dass Fahrten für Gäste angeboten werden, die im selben Haushalt leben. „Halbe Draisinen können exklusiv genutzt werden, es werden keine fremden Gäste hinzugesetzt, man zahlt aber nur den Preis für eine halbe Draisine“, sagt er. Wartezeiten und -schlangen sollen vermieden, die Draisinen vor jeder neuen Fahrt gereinigt werden.

Kahl sieht weitere Vorzüge: Die Solardraisinen sind seitlich offen und fahren mit jeweils rund 100 Metern Sicherheitsabstand zum Vordermann. Auch die Bahnhofsbereiche sind weitläufig, sodass die Gäste nicht eng gedrängt stehen müssen. Hier will man seitens der Überwaldbahn auch mit Bodenmarkierungen und organisatorischen Maßnahmen für noch mehr Abstand sorgen.

„Wir halten das System auf Standby, sodass wir die Saison schnellstmöglich starten können, wenn seitens der Politik die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen werden“, informiert Kahl. Die Überwaldbahn hat in den vergangenen Wochen und Monaten sowohl die Strecke als auch die Solardraisinen für den Betrieb vorbereitet und sich einige Neuerungen ausgedacht.

„Das Besondere sind die neuen Abendfahrten an den Wochenenden im Juli, August und September.“ Dort starten die Touren gegen 17 Uhr in Wald-Michelbach und sind nach einem kurzen Halt in Mörlenbach gegen 20.30 Uhr wieder zurück.

Außerdem sind themenbezogene Sonderfahrten geplant, etwa ein Longdrink-Abend oder ein Erdbeertag. „Derzeit ist aber unsicher, was sich davon aufgrund der Corona-Pandemie realisieren lässt“, sagt Kahl. Das Technik-Team habe den April genutzt, um die Infrastruktur an der Strecke und die Draisinen auf Vordermann zu bringen. Das waren beispielsweise kleinere Gleisbaumaßnahmen, wie der Tausch von verwitterten Schwellen.

Nicht ins Leere treten

Die Draisinen wurden dahingehend umgerüstet, dass eine neue Akku- und Steuerungstechnik eingebaut wurde. Jetzt erzeugen alle vier Pedale Strom. Traten die Gäste vorher ins Leere, müssen sie nun - wie beim Fahrradfahren - richtig in die Pedale treten. Die erzeugte Energie fließt direkt in die Akkus, die nur noch über Nacht in Mörlenbach aufgeladen werden müssen, bevor sie den Berg hoch nach Wald-Michelbach fahren. „Wir erwarten dadurch ein besseres Fahrerlebnis, eine hohe Zuverlässigkeit und einen geringeren Wartungsaufwand.“

Außerdem teilt Kahl mit, dass mittlerweile die unbefristete Betriebsgenehmigung der Aufsichtsbehörde vorliegt und die Bauwerke in einem „ordentlichen Zustand“ sind.

Um höhere Umsätze zu generieren, hat die Überwaldbahn den Fahrplan überarbeitet. „Dadurch stehen an Tagen mit starker Nachfrage mehr Kapazitäten bereit“, sagt Kahl. In der Nebensaison werden beispielsweise keine frühen Touren um 8.30 Uhr mehr angeboten, da dort die Auslastung nicht gegeben war. So lasse sich der Einsatz des Personals besser steuern. Und: „Die Wartungskosten der Strecke sind mittlerweile überwiegend planbar und erstrecken sich im Schwerpunkt auf Instandhaltungsmaßnahmen. Das wirkt sich positiv auf die Kostensituation aus.“

www.solardraisine- ueberwaldbahn.de

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.05.2020