Drei Felsenmeerschüler in Quarantäne, Schule bleibt offen

Bergstraße.Im Kreis gibt es – wie berichtet – seit Sonntag einen weiteren bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Es handelt sich um eine Frau aus Lautertal, die sich auf einer Reise in Berlin angesteckt hat. Das Gesundheitsamt hat für die Patientin die Quarantäne angeordnet.

Weiterhin ermittelt das Gesundheitsamt alle Personen, die mit der Frau seit ihrer Rückkehr aus Berlin in engem Kontakt standen. Es handelt sich dabei nach derzeitigem Kenntnisstand um eine Zahl im niedrigen zweistelligen Bereich. Aktuell wurden 14 Personen als enge Kontaktpersonen identifiziert. Diese wurden durch das Gesundheitsamt ebenfalls alle unter Quarantäne gestellt. Da die Patientin auch direkten Kontakt zum Kindergarten in Beedenkirchen hatte, hatte das Gesundheitsamt den Kindergarten geschlossen und die Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt (wir berichteten).

Auch drei Schüler der Felsenmeerschule befinden sich in Quarantäne. Diese waren aber nach dem Kontakt mit der Patientin nicht mehr in der Felsenmeerschule, so dass derzeit kein Anlass bestehe, die Schule zu schließen.

Landrat Christian Engelhardt rief öffentlich noch mal alle Menschen im Kreis auf, Ruhe zu bewahren: „Verbreiten Sie bitte keine Gerüchte, vor allem nicht auf Internetplattformen. Fake-News, Aufregung und Unruhe sind aus meiner Sicht das größte Problem. Bestätigte Coronainfektionen haben wir derzeit nur zwei bei circa 270 000 Einwohnern. Halten Sie bitte die Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts ein und halten Sie sich auf dem Laufenden.“ Des Weiteren bittet das Gesundheitsamt Personen, die sich in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben und in den Kreis zurückkehren, unabhängig von Symptomen unnötige Kontakte zu vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Beim Auftreten von akuten grippeähnlichen Symptomen sollten diese Personen die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes (116 117) mit Hinweis auf die Reise kontaktieren und das weitere Vorgehen abklären. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.03.2020