Drei gestohlene Autos in Lagerhalle

Bergstraße.Nachdem die Polizei drei gestohlene Toyota RAV4 am späten Sonntagabend (15.3.) in einer Lagerhalle in der Lindenfelser Poststraße sichergestellt hat, ist die Kriminalpolizei (K 21/22) den Autoschiebern auf der Spur. Die laut Polizeibericht „aus dem osteuropäischen Raum stammende Tätergruppierung“ ließ bei der schnellen Flucht Werkzeug, Kennzeichendubletten sowie persönliche Gegenstände zurück.

