Drei Jahre und drei Monate Haft für Vergewaltiger

Mannheim/Weinheim.Am Freitagvormittag ist das Urteil gefallen: Der 25-jährige Mann, der am 17. Juli im FKK-Bereich des Miramar in Weinheim eine Frau vergewaltigt, gewürgt, gebissen und geschlagen hat, ist vom Landgericht Mannheim wegen Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Die Kammer um die Vorsitzende Richterin Bettina Krenz sah es als erwiesen an, dass die Tat so stattgefunden hat, wie in der Anklage geschildert.

Mehr dazu morgen im BA