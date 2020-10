Drei neue Corona-Fälle in Bensheim

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden heute drei neue Corona-Fälle registriert, wie das Landratsamt am Abend mitteilte. Seit dem Ausbruch der Epidemie sind damit insgesamt 666 Infektionsfälle bekannt geworden. Die neuen Fälle stammen aus Bensheim und stehen im Zusammenhang mit einer Flüchtlingsunterkunft, in der bereits am Samstag vier Infektionen aufgetreten waren. Im Krankenhaus werden nach Kreisangaben derzeit 17 Patienten behandelt, darunter drei mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Zur Zahl der Genesenen machte der Kreis heute keine Angaben.

Wie es in der Mitteilung weiter hieß, gab es 31 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 11,46 Infektionen pro 100.000 Einwohnern entspreche. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen für die Bevölkerung liegt bei einer Inzidenz von 50, für den Kreis entspricht das 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

Die Zahl der Infektionen in Hessen ist erneut deutlich gestiegen. Das Sozialministerium teilte 172 bestätigte Infektionen mit. Die Gesamtzahl der in Hessen seit Ausbruch der Pandemie registrierten Fälle stieg auf 19.788. Die Zahl der Todesopfer blieb unverändert bei 552. dpa/tm