Drei Promille und kein Führerschein

Bergstraße.Einer Heppenheimer Polizeistreife fiel am späten Freitagabend ein Autofahrer auf, der die B 38 in Richtung Fürth in erheblichen Schlangenlinien befuhr. Bei der Kontrolle des 43-jährigen Fahrzeugführers aus Lindenfels gegen 22:50 Uhr konnte der Grund schnell festgestellt werden: Er stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholatemtest ergab einen Wert von 3,22

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.07.2018