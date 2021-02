Drei Schulen im Kreis Bergstraße geschlossen - erstmals südafrikanische Virusmutation nachgewiesen

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute 17 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Weitere Todesfälle wurde nicht gemeldet. Die Gesamtzahl der Opfer liegt bei 263. Die meisten stammen aus Bensheim (51). Stark betroffen sind auch Lampertheim (48) und Heppenheim (30). Nur aus Lautertal und Gorxheimertal wurden bisher keine mit oder an Corona Verstorbenen gemeldet.

Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Pandemie 6953 Infektionsfälle registriert worden. Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (2), Heppenheim (2), Lautertal, Lindenfels und Lorsch sowie aus Abtsteinach (2), Birkenau (2), Bürstadt (2), Gorxheimertal, Lampertheim, Viernheim und Wald-Michelbach.

Elf weitere Fälle der britischen Virusmutation B.1.1.7 wurden bekannt. Außerdem wurde bei einem Infizierten in Heppenheim die südafrikanische Virusmutation B.1.351. Wegen der neuen Fälle wurde die Heinrich-Metzendorf-Schule und die Karl-Kübel-Schule in Bensheim geschlossen. Außerdem verhängte das Gesundheitsamt ein Betretungsverbot für die Erich-Kästner-Schule in Bürstadt. An den Schulen ist die britische Virusmutation aufgetreten, in Bürstadt gibt es einen entsprechenden Verdachtsfall. Insgesamt sind nach Kreisangaben jetzt 59 Fälle der Virusmutation B.1.1.7 bekannt.

Dem Kreis sind zurzeit 597 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 52 Patienten behandelt. Darunter sind 44 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 216 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 79,67 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Dieser Wert wird morgen weiter auf 68 sinken, da die Fallzahlen auch heute deutlich unter denen der Vorwoche (50) liegen.

Heute (Stand: 0 Uhr) wurden in Hessen 687 bestätigte Neuinfektionen registriert und 36 weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Todesfälle lag damit bei 5398. Seit Beginn der Pandemie sind 179.467 Infektionen registriert worden. dpa/tm