Drei Sprachen für den Urlaub lernen

Bergstraße.Frankreich, Italien und Spanien ziehen jeden Sommer Menschen in ihren Bann. Alle drei Landessprachen bietet die Kreisvolkshochschule (Kvhs) als Anfängerkurse in Heppenheim an. Französisch beginnt am 13. September – donnerstags, 19 bis 20.30 Uhr, im Starkenburg-Gymnasium. Dort läuft auch der Italienischkurs für Anfänger – vom 12. September an mittwochs, 19.30 bis 21 Uhr. In der Martin-Buber-Schule gibt es Spanisch – für Kunden mit Erfahrung im Lernen anderer Sprachen – in zügigem Lerntempo ab dem 10. September montags, 18 bis 20 Uhr. red

