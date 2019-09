Drei Verletzte bei Feuer in Metzgerei in Rimbach-Mitlechtern

Bergstraße.Drei verletzte Menschen und ein Sachschaden von rund 100 000 Euro: Dies ist die Bilanz eines Brandes am Montagabend im Gebäude der Metzgerei Rettig in Mitlechtern. Von außen deutete gestern an den Geschäfts- und Wohnräumen wenig auf das Feuer hin. Die Flammen hatten sich hinter der Vertäfelung vom Erdgeschoss in den zweiten Stock nach oben gearbeitet.

Wegen eines technischen Defektes,

