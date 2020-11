Drei Verletzte nach Auffahrunfall 

Darmstadt.Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Darmstadt sind drei Menschen verletzt worden. Auf der linken Spur seien drei Fahrzeuge ineinander gefahren, teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen mit. Alle drei Fahrer seien zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Autos mussten laut Polizei abgeschleppt worden. Die Autobahn war nach dem Unfall am Montagabend am Darmstädter Kreuz Richtung Norden für rund 90 Minuten gesperrt. Genauere Details zum Unfallhergang und zur Ursache gibt es nicht.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.11.2020