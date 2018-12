Drei Wohnungen aufgebrochen

Birkenau.Einbrecher sind im Laufe des Donnerstags in den Birkenauer Ortseilen Reisen und Nieder-Liebersbach in insgesamt drei Wohnungen eingestiegen.

Ein aufgebrochenes Küchenfenster diente zwischen 11 und 23.30 Uhr in der Straße „Am Berg“ in Reisen als Einstieg. Aus der Wohnung des Mehrfamilienhauses nahmen die Täter über 800 Euro mit.

Gleich zwei Wohnungseinbrüche in einem Haus wurden am Abend gegen 20.15 Uhr in der Weinbergstraße in Nieder-Liebersbach festgestellt. Die Taten können bis 18.45 Uhr zurückliegen. Mit Werkzeugen wurden eine Terrassentür sowie ein Fenster zur Hofseite aufgebrochen. Was die Täter aus den durchsuchten Räumen und Schränken mitnahmen, ist noch unklar.

Die Kripo in Heppenheim (Telefon: 06252 / 7060) nimmt zu den Fällen Hinweise entgegen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.12.2018