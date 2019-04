Dreieinviertel Jahre für Vergewaltiger

Mannheim/Weinheim.Dreieinviertel Jahre Haft wegen Vergewaltigung und Körperverletzung – so lautet das Urteil, das das Landgericht Mannheim am dritten Prozesstag gegen einen 25 Jahre alten Mann gefällt hat. Die Kammer um die Vorsitzende Richterin Bettina Krenz sah es als erwiesen an, dass sich die Tat im FKK-Bereich des Miramar so abgespielt hat wie in der Anklage geschildert.

Am 17. Juli war der

...