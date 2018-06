Dreiländereck als Etappenziel

Anzeige

Bergstraße.Das heutige Teilstück ist eines der längsten in der von uns vorgestellten Etappeneinteilung, die damit eineinhalb Etappen der offiziellen Wegaufteilung zusammenfasst. Wer es etwas gemütlicher angehen will, sollte eine andere Variante wählen und zum Beispiel dem offiziellen Etappenvorschlag des Odenwaldklubs folgen.

Alle anderen verlassen aber am besten in den frühen Morgenstunden das kleine Güttersbach, um den Marbachstausee noch am Vormittag hinter sich zu lassen.

Wie kann ich eigentlich beweisen, dass ich den Nibelungensteig ... Wie kann ich eigentlich beweisen, dass ich den Nibelungensteig vollständig gelaufen bin? Seit diesem Jahr gibt es für den Nibelungensteig einen Wander pass, in dem an rund 50 Stempel stellen an zehn Wegpunkten die eigene Leistung bezeugt werden

Vielfältige Funktionen

Der auch von Jugendgruppen und Schulklassen gern besuchte Stausee erfüllt eine Vielzahl von Funktionen für Mensch und Natur in seinem Umland. Er ist gleichzeitig Wasserspeicher von bis zu drei Millionen Kubikmetern, regenerativer Stromerzeuger, verfügt über ein breites Wassersportangebot und bietet in seinem geschützten oberen Bereich Heimat für diverse Vogel- und andere Tierarten. Auf der Wiese am unteren, von der DLRG betreuten Bereich findet außerdem im Sommer das überregional bekannte Festival „Sound of the Forest“ statt, für das regelmäßig mehrere Tausend Besucher in den Odenwald reisen.