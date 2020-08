Dreimal Kultur unter freiem Himmel

Hemsbach.Seit Monaten liegt die Kulturszene zwangsweise mehr oder weniger brach. Was aber jetzt aufgrund der Lockerung der Corona-Maßnahmen möglich ist, wird auch möglich gemacht: Im September gibt es in Hemsbach an drei Samstagabenden Kultur pur auf dem südlichen Rathausplatz mit vier Künstlern aus der Region.

Den Anfang macht am Samstag, 12. September, Musikkabarettist und „Masterbabbler“ Arnim Töpel, der die Lachmuskeln des Publikums wieder so richtig in Schwung bringen will. Am 19. September ist der Hemsbacher Country-Star Danny Wünschel zu Gast und dürfte eine große Fangemeinde auf den Rathausplatz locken. Den Abschluss machen am 26. September Gitarrist Claus Boesser-Ferrari und Schlagzeuger Erwin Ditzner.

Auf dem Rasen des südlichen Rathausplatzes finden – unter vorgeschriebener Wahrung der Abstandsregeln – maximal 150 Personen Platz. Die Bestuhlung wird durch Helfer des Hemsbacher Bauhofs vorgenommen, die Anordnung der Stühle ist fix und darf nicht verändert werden. Die Plätze sind nummeriert; mit dem Kauf der Karten, die ebenfalls nummeriert sind, erfolgt automatisch eine Sitzplatzreservierung. Am Veranstaltungsabend sind Mitglieder des Seniorenrats bei der Platzsuche behilflich. Der Zutritt zum Rathausplatz für das Publikum ist nur am Eingang Hildastraße möglich.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr und dauern etwa eineinhalb Stunden ohne Pause. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Aus organisatorischen und Hygienegründen wird kein Catering angeboten; für „Verpflegung“, auch mit Getränken, ist also selbst zu sorgen. Die Stadtverwaltung weist jedoch darauf hin, dass „Hochprozentiges“ nicht aufs Gelände mitgebracht werden darf.

Organisatorin Heike Pressler verspricht, dass die Abende auch optisch zum Erlebnis werden: „Unsere Techniker werden sich in Sachen Beleuchtung bestimmt etwas einfallen lassen, um Rathausbühne und Schlossfassade schön zur Geltung zu bringen.“

Karten nur im Vorverkauf

Karten werden nur im Vorverkauf angeboten und kosten pro Stück 8 Euro. Eine Abendkasse wird es nicht geben. Bei durchgehend schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus. Darüber wird rechtzeitig auf der Website und Facebook-Seite der Stadt Hemsbach informiert. Der Kartenpreis wird in diesem Fall zurückerstattet.

Karten gibt es ab sofort, und zwar ausschließlich in der Außenstelle des Rathauses in der Alleestraße 14B (ehemalige Post). Die Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch 8.30 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, Dienstag 8.30 bis 12 und 14 bis 15.30 Uhr, Donnerstag 8.30 bis 12 und 14 bis 18 Uhr sowie Freitag 8.30 bis 12 Uhr.

Mit dem Kauf der Karte wird ein entsprechender Sitzplatz reserviert; der Sitzplan kann beim Kartenkauf eingesehen werden. Beim Kartenkauf werden aufgrund der Dokumentationspflicht Vorname, Name und Telefonnummer erfragt. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.08.2020