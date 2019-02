Dritter Überfall auf Tankstelle in 30 Tagen

Biblis.Zum dritten Mal innerhalb von 30 Tagen wurde am Sonntagabend eine Tankstelle in Biblis überfallen. Um 21.54 Uhr betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum und bedrohte den 33-jährigen Angestellten, der zu diesem Zeitpunkt allein im Verkaufsraum war. Dann ließ er sich Tageseinnahmen in Höhe von mehreren hundert Euro in eine mitgebrachte Plastiktüte packen. Danach flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung, an der auch der Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief bislang ohne Erfolg.

Der Kassierer beschreibt den Täter als 1,90 Meter groß und schlank. Er trug Handschuhe, ein schwarzes Oberteil und graublaue Bluejeans. Der Angestellte erlitt bei dem Überfall einen Schock und wurde durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06252 / 7060. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.02.2019