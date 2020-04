DRK sucht Helfer

Bergstraße.Die Coronavirus-Krise macht es besonders älteren Menschen, Angehörigen von Risikogruppen und Menschen in Quarantäne schwierig, sich mit den Dingen des täglichen Bedarfs zu versorgen. Haushaltsnahe Dienstleistungen werden oft zu einem wahren Kraftakt für die Betroffenen. Der DRK-Kreisverband Bergstraße will einen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung leisten, heißt es in einer Pressemitteilung:

Ein kreisweites Versorgungsangebot steht in den Startlöchern. Schließlich verfügt das DRK sowohl über – haupt- und ehrenamtliches – als auch über die erforderliche Logistik. Weitere freiwillige Helfer aus der Bevölkerung, die das Hilfsangebot unterstützen wollen, können sich melden.

„Zu gegebener Zeit starten wir unsere Hilfsmaßnahme, die organisatorischen Vorbereitungen sind abgeschlossen. Zum einen möchten wir im Kreisverband Freiwillige in einer Freiwilligenkoordination bündeln, zum anderen werden die DRK-Ortsvereine in die Auslieferung der Versorgungspakete eingebunden“, so ein DRK-Sprecher. Die Helfer erledigen die Einkäufe, packen die Pakete für die Betroffenen, liefern diese an die Betroffenen kontaktlos aus und unterstützen sie gegebenenfalls bei haushaltsnahen Dienstleistungen.

Nur keine Hamster-Einkäufe

Die Personen rufen beim DRK Kreisverband an, bestellen die notwendigen Güter anhand einer zur Verfügung gestellten Liste. Diese enthält unter anderem nicht kühlpflichtige Lebensmittel, Getränke, Hygieneartikel, rezeptfreie Medikamente und Tabakwaren. Die Güter werden zentral vom DRK-Kreisverband eingekauft und verpackt. Es soll jeweils der Wochenbedarf eines Haushaltes bestellt werden, Hamsterkäufe werden seitens des DRK nicht unterstützt. Die Zentrale der Aktion wird in der DRK-Begegnungsstätte Heppenheim sein, von dort aus werden die Kunden kreisweit beliefert. Die Bezahlung der Waren erfolgt per Rechnung – sowohl die Helfer als auch Kunden kommen nicht mit Bargeld in Kontakt.

Startschuss noch offen

Informationen zur Hilfsmaßnahme sind auch auf der Internetseite des DRK Bergstraße zu finden. Freiwillige Helfer können sich bei Britta Baumann unter der Telefonnummer 06252/7004-0 oder per E-Mail an freiwilligenkoordination@drk-bergstrasse.de. Der Beginn der Bestellmöglichkeit von Waren wird das DRK in einer separaten Pressemitteilung ankündigen. red

Info: www.drk-bergstrasse.de/ corona-hilfe

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.04.2020